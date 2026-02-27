Ракетную опасность ввели в ряде регионов России

Днем 27 февраля ракетную опасность вводили в некоторых регионах России. Об этом сообщил мониторинговый телеграм-канал «Радар ВРВ».

Режим опасности кратковременно вводили в Самарской, Ростовской, Пензенской, Волгоградской, Астраханской областях, Пермском крае, Татарстане и Чувашии.

Чувашское правительство в телеграм-канале со ссылкой на оперативные службы сообщило, что регион пытались атаковать две ракеты. Одну сбили, вторая изменила курс и улетела в сторону соседней республики.

«Службы МЧС мобилизовали ресурсы. До команды отбоя атаки сохраняйте спокойствие», — отметили в пресс-службе правительства.

Администрация Татарстана в телеграм-канале призвала жителей спуститься в подвалы и отойти от окон. Их также предупредили о недопустимости публикации материалов о применении средств ПВО и радиоэлектронной борьбы.

Ранее обломки украинской ракеты разрушили балкон в жилом доме Таганрога.