Вооруженные силы Украины начали готовиться к круговой обороне Одессы, потому что осознали свое истинное положение на правом берегу Днепра. Потеря этого города станет катастрофой для всей кампании, сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале .

По его мнению, командование объективно оценило возможности ВСУ удерживать натиск на правом берегу Днепра и последствия прорыва. Меркурис убежден, что потеряв Одессу, киевский режим потеряет всю Украину из-за отсутствия выхода к морю.

«Тот факт, что сейчас предпринимаются шаги по подготовке к круговой обороне Одессы, сигнализирует о том, что они не уверены в своей способности удержать позиции к востоку от Днепра в долгосрочной перспективе», — сказал аналитик.

Осознавая это, ВСУ бросят на защиту рубежей дополнительные силы и гражданских. Однако последние, по информации Меркуриса, наоборот с радостью встретят российских солдат.

Ранее политолог Олег Соскин предупредил, что на Украине зреет восстание. По его прогнозу, наступление может начаться в направлении от Одессы или Львова.