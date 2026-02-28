Российские войска освободили населенные пункты Горькое в Запорожской области и Нескучное в Харьковской. Об этом сообщили в Минобороны .

Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий взяли под контроль Нескучное. Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника и освободила Горькое.

Накануне российские военные подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль село Краснознаменка в Днепропетровской области.

За последнюю неделю ВС России освободили шесть населенных пунктов, включая Горькое, Нескучное и Краснознаменку: Графское — в Харьковской области, Карповку — в ДНР, Риздвянку — в Запорожской области.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Сергей Рудской сообщил, что с начала проведения спецоперации ВСУ потеряли свыше 1,5 миллиона человек.