Появились кадры удара «Искандера» по HIMARS под Харьковом

Российская разведка раскрыла местоположение РСЗО HIMARS в районе поселка Кочеток Чугуевского района Харьковской области. Реактивную систему поразили баллистической ракетой «Искандер».

Украинские боевики в ночь на 18 февраля дважды обстреляли Белгород ракетами HIMARS, причем с разницей в два часа.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли два массированных и шесть групповых ударов по украинским военным объектам, включая места производства и запуска ударных беспилотников. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.