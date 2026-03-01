Появились кадры удара «Искандера» по HIMARS под Харьковом
«СВ»: российский «Искандер» нанес ответный удар по HIMARS, бившему по Белгороду
Расчет ОТРК «Искандер» уничтожил очередную РСЗО HIMARS в Харьковской области. Кадры удара возмездия по американской пусковой установке, обстреливающей гражданскую инфраструктуру Белгорода, опубликовал телеграм-канал «Северный ветер».
Российская разведка раскрыла местоположение РСЗО HIMARS в районе поселка Кочеток Чугуевского района Харьковской области. Реактивную систему поразили баллистической ракетой «Искандер».
Украинские боевики в ночь на 18 февраля дважды обстреляли Белгород ракетами HIMARS, причем с разницей в два часа.
Ранее Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли два массированных и шесть групповых ударов по украинским военным объектам, включая места производства и запуска ударных беспилотников. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.