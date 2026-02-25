ВСУ начали готовить Одессу к круговой обороне

Украинские военные начали готовить Одессу и область к круговой обороне. Об этом сообщил в эфире YouTube-канала «Штаб-квартира» начальник регионального управления Сил территориальной обороны «Юг» ВСУ Денис Носиков.

По его словам, вокруг города возводят фортификационные сооружения, состоящие из противотанковых рвов, минных заграждений и инженерных ловушек. Пенсионеров и студентов обучают пользоваться оружием.

Ранее в Одессе взорвался автомобиль, принадлежавший 56-летнему отставному украинскому полковнику. Мужчина выжил, но получил серьезные травмы. Взрыв прогремел, когда хозяин ставил машину на сигнализацию. Еще у нескольких соседних авто взрывной волной выбило стекла.