ВС России нанесли 8 ударов возмездия по ВПК Украины за неделю

Минобороны: ВС России за неделю нанесли 8 ударов по военным объектам на Украине

В течение недели российские военные нанесли шесть групповых и два массированных удара по военным объектам на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в результате атаки поразили объекты энергетики, транспортной и топливной инфраструктуры, предприятия военной промышленности, места производства и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов.

Также ВС России нанесли удары по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.

Кроме того, подразделения ПВО за семь дней уничтожили 2041 украинский БПЛА самолетного типа, пять ракет большой дальности «Фламинго», 22 управляемые авиационные бомбы, 50 снарядов HIMARS и четыре крылатые ракеты «Нептун».

Ранее Минобороны отрапортовало об освобождении населенного пункта Краснознаменка в Днепропетровской области.