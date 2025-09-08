Неделя победы: ракеты лупят Украину без пощады. Что произошло на СВО за семь дней

Россия резко нарастила удары по военным объектам Украины. Российские войска активизировались на всех направлениях, с атаками дронов и ракет украинские ПВО не справляются. Когда армия России нанесла мощнейший удар по ВСУ, сколько потеряла Украина солдат с момента начала спецоперации и что произошло в зоне СВО за неделю — в материале 360.ru.

Мощнейший удар по Украине В ночь на 7 сентября Россия нанесла мощнейший за всю спецоперацию удар по Украине. Российские военкоры сообщали, что в атаке войска задействовали около 800 беспилотников. Ракетоносцы запустили не менее девяти крылатых ракет «Искандер-К». Полетели и несколько баллистических ракет, выпущенные из комплексов «Искандер-М». Это абсолютный рекорд. Максимум фиксировали в ночь на 9 июля — тогда Россия использовала 728 беспилотников, а также около 60 ракет. Об итогах операции доложило Минобороны России. В ведомстве отметили, что российские войска атаковали объекты военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины. Под удар попали места сборки и запуска дронов, оружейные склады, военные аэродромы и пункты дислокации украинских и иностранных военных сразу в 149 районах.

Фото: РИА «Новости»

Секрет карты Герасимова На брифинге начальник российского генштаба Валерий Герасимов показал карту, где Николаевская и Одесская области показаны частью России. Эта «утечка» немало встревожила украинскую прессу. Военкор Линин в беседе с 360.ru допустил, что Россия действительно может рассматривать Одессу и Николаев как зону проведения СВО. Официально Кремль о таких планах не сообщал. Однако специалист полагает, что «Одесса и Николаев говорят и думают по-русски и давно хотят домой».

Фото: РИА «Новости»

Что освободила армия России Прошедшая неделя стала для российских войск успешным броском вперед. Украина потеряла тысячи военных. Освобожденные населенные пункты: Федоровка (ДНР) — 2 сентября «Южная» группировка российских войск — 2 сентября «Южная» группировка российских войск подняла флаг и здесь. В ходе боестолкновения военные поразили сразу шесть бригад ВСУ. Украина только здесь потеряла более 200 человек личного состава.

Купянск (частично, Харьковская область) — Минобороны России 3 сентября показало кадры, подтверждающие контроль российских войск — Минобороны России 3 сентября показало кадры, подтверждающие контроль российских войск над половиной Купянска . Военные уже находятся в центре города, который Украина превратила в крепость.

Новоселовка (Днепропетровская область) — 4 сентября бойцы «Востока» продвинулись вглубь украинской обороны, а затем и установили полный контроль над Новоселовкой. В полосе действий этой группировки освобождение территории ДНР — 4 сентября бойцы «Востока» продвинулись вглубь украинской обороны, а затем и установили полный контроль над Новоселовкой. В полосе действий этой группировки освобождение территории ДНР полностью завершили

Марково (ДНР) — 5 сентября подразделения «Южной» группировки войск окончательно — 5 сентября подразделения «Южной» группировки войск окончательно выбили ВСУ из этого поселка. Армии России удалось сделать значительный рывок в сторону Краматорска.

Хорошее (Днепропетровская область) — 7 сентября Вооруженные силы России нанесли поражение трем механизированным бригадам, двум бригадам теробороны и бригаде морской пехоты Украины. В результате — 7 сентября Вооруженные силы России нанесли поражение трем механизированным бригадам, двум бригадам теробороны и бригаде морской пехоты Украины. В результате освободить удалось село Хорошее.

Фото: РИА «Новости»

Каких целей на СВО добилась Россия Еще в августе российские СМИ подсчитали, что с начала года Россия освободила более 200 населенных пунктов. Позднее глава генштаба Герасимов доложил, что под контроль военных России перешло более 3,5 тысяч квадратных километров. К осени 2025 года освободить удалось уже 99,7% ЛНР — осталось всего несколько десятков квадратных километров. Кроме того, освободили российские войска 79% территории ДНР, 74% Запорожской и 76% Херсонской областей. Герасимов объяснял, что военные России успешно выполняют задачу и по формированию зоны безопасности вдоль границы. Буфер создается в нескольких областях, от Днепропетровской до Харьковской. Жестокие удары по Украине За период с 1 по 7 сентября войска нанесли ряд жестких ударов по Украине. Задействовали как беспилотники, так и высокоточное оружие большой дальности. Под ударом дронов 1 сентября оказались арсеналы, базы и цеха военно-промышленного комплекса.

Фото: РИА «Новости»

Огневое поражение ВСУ Россия нанесла и 2 сентября. В тот же день стало известно, что около 250 солдат Украины пропали без вести в Сумской области. Российские войска ударили высокоточным оружием по топливной инфраструктуре Украины 3 сентября. Авиация и артиллерия поразили 169 районов временной дислокации солдат ВСУ. В ночь на 4 сентября Вооруженные силы России поразили критическую инфраструктуру ВСУ. Военкор Олег Царев уверял, что использовали более 110 беспилотников. Химическую опасность в Днепре объявляли после действий России в ночь на 5 сентября. Telegram-канал «Донбасский партизан» со ссылкой на собственные источники называл целью удара логистический узел предприятия «Комбинат Салют». Здесь, по данным прессы, хранятся компоненты для FPV-дронов.

Фото: РИА «Новости»

Сразу 142 района в зоне спецоперации, где базировались украинские войска, армия России поразила и 6 сентября. Цели ликвидировали с помощью ударных беспилотников при поддержке оперативно-тактической авиации. Массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по объектам военно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуре и аэродромам Украине пришлось пережить также 7 сентября. В Киеве целями были промпредприятие «Киев-67» и логистическая база. Потери ВСУ с начала СВО Результаты семидневных боев оказались крайне тяжелыми для украинской армии. Практически на всех участках линии соприкосновения ВСУ понесли большие безвозвратные потери в живой силе и технике. По сводке Минобороны России, совокупные потери ВСУ убитыми и ранеными исчисляются тысячами. Локальные цифры говорят сами за себя: например, на краснолиманском направлении группировка «Центр» уничтожила до 2970 боевиков ВСУ, на Запорожском направлении «Восток» ликвидировал более 1590 украинских солдат. ВСУ за неделю потеряли также свыше 1170 военных в зоне группировки «Север», о сопоставимых цифрах докладывали и с других направлений. Суммарно за неделю украинская армия потеряла более 9000 солдат и офицеров. Всего за время проведения спецоперации армия Украины потеряла 1,8 миллиона человек. Такую оценку дал советник президента России Антон Кобяков. По его данным, украинские войска теряют в среднем по 650 военнослужащих в день.

Фото: РИА «Новости»

Фото: РИА «Новости»

Главные направления СВО Военный эксперт Владимир Орлов в беседе с 360.ru отметил, что обстановка в зоне СВО развивается динамично. По его оценке, ситуация на линии боевого соприкосновения складывается в пользу Вооруженных сил России. Основными направлениями в данный момент Орлов выделил Сумское, Купянское, Красноармейское и Запорожское. Отдельно эксперт отметил Купянск и Краматорскую агломерацию. «Наши штурмовики более успешны в части наступательных операций, несмотря на противодействие беспилотных систем. Таких у ВСУ очень большое количество», — добавил Орлов. «В одну калитку» По словам специалиста, сейчас российские войска все чаще используют практику, которую отработали при освобождении Курской области. Речь идет об изоляции отдельных точек ВСУ.

Мы передовые опорные пункты отрезаем беспилотниками от логистики, поддержки, от эвакуации, от ротации, от продуктов питания. Буквально пять-семь дней и «опороник» уже не боеспособен. ВСУ предпочитают либо уйти, либо сдаваться. Владимир Орлов

По словам Орлова, ПВО Украины справляется с нагрузкой все хуже. Долетает до целей большинство дронов. «Этого вполне хватает, чтобы выносить заданные объекты „в одну калитку“. Традиционно работа ПВО ВСУ оставляет желать лучшего. Они предпочитают не вступать в длительный огневой бой, поскольку понимают, что в этом случае они будут замечены средствами разведки», — резюмировал Орлов.