Эксперт Марочко: ВСУ перебрасывают солдат в Константиновку несмотря на окружение

Украинское командование наращивает группировку под Константиновкой вместо вывода войск из-за угрозы окружения. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, ВСУ находятся в патовом положении. Российские военнослужащие формируют огневой карман для украинской группировки.

«Ситуация для украинских боевиков в Константиновке патовая. Им необходимо выводить свои войска», — сказал Марочко.

Эксперт добавил, что украинское командование медлит с решениями. Вместо отвода сил оно пытается нарастить группировку для сдерживания наступления.

Ранее российские штурмовые группы ворвались в южную часть населенного пункта Шандриголово на Краснолиманском направлении в ДНР.