Российские военные освободили Федоровку в ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Федоровка в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Село находится между городами Соледаром и Северском.

Российские военные нанесли поражение трем механизированным, аэромобильной, десантно-штурмовой бригадам ВСУ и бригаде территориальной обороны. Противник за сутки на этом участке потерял свыше 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие, три станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и материальных средств.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские военные приблизились к Северску на полкилометра, ВСУ пытаются стабилизировать ситуацию.