В полосе ответственности группировки войск «Восток» Минобороны России заявило о полном установлении контроля над территорией Донецкой Народной Республики. Об этом говорится в сегодняшней сводке оборонного ведомства о ходе проведения специальной военной операции.

Кроме того, в министерстве сообщили, что подразделения группировки продвинулись в глубину обороны противника и заняли населенный пункт Новоселовка Днепропетровской области.

Как утверждают в ведомстве, суточные потери ВСУ в зоне ответственности «Востока» в личном составе превысили 240 человек. Также противник лишился 13 автомобилей и РЛС контрбатарейной борьбы.

Глава ДНР Денис Пушилин 31 августа заявил, что российские военные, освободив Камышеваху, заняли всю южную часть республики.