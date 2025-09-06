Этой зимой украинских военных ждет сезон страданий. Об этом заявил в интервью Valeurs Actuelles полковник в отставке Пир де Йонг, бывший командир французских морпехов.

По его словам, солдаты понимают, что США фактически свернули поддержку, а Европа не пошлет войска, поэтому моральный дух постепенно падает.

Он отметил, что из-за дронов фронт стал сетью небольших опорных пунктов, а крупные наступления невозможны. Россия продвигается «маленькими шажками», используя численное превосходство, авиацию и дальнобойные удары по тылу.

По мнению де Йонга, Киев изолирован: Европа ограничится финансами и техникой, а США заметно снизили военную помощь. В таких условиях, заключил он, украинским военным остается надеяться лишь на прекращение огня.

Ранее американский журнал The Nation сообщил, что Украине придется пойти на болезненные уступки в случае прогресса мирных переговоров с Россией.