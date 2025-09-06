За время проведения спецоперации украинская армия лишилась почти двух миллионов человек. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков. Его процитировало ТАСС .

Он уточнил, что сообщения британской прессы и результаты взлома базы данных Генштаба ВСУ свидетельствуют о том, что армия республики потеряла 1,8 миллиона боевиков.

«Сначала это огласил британский журналист, затем хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и подтвердили эту цифру», — отметил Кобяков.

Он добавил, что в среднем украинская сторона теряет по 650 человек в день.

Ранее в прессе появилась информация о «ротах смерти», которых командование ВСУ использует для отвлечения внимания российских военных. Составленное из больных и непригодных к службе солдат формирование отправляют отвлекать на себя огонь, пока украинская разведка выявляет позиции.