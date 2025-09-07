Минобороны подтвердило удар по предприятию и логистической базе в Киеве
Российские войска выпустили 7 сентября ракеты по объектам ВПК Украины, в том числе и по промышленному предприятию «Киев-67» и логистической базе «СТС-Групп». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Ведомство подчеркнуло, что не атаковало другие объекты в границах Киева.
«Был нанесен массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам производства, сборки, ремонта, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также военным авиабазам», — добавили в пресс-службе.
Военнослужащие поразили все назначенные объекты.
Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала, что здание кабмина в Киеве якобы подверглось атаке и загорелось. Для ликвидации ЧП спасатели задействовали вертолет.
Свириденко выложила в Сети фотографии с последствиями пожара. На кадрах видно, что в здании выбило окна и повредились двери.