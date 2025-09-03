Путин назвал условие для завершения СВО

Президент Владимир Путин назвал условие для завершения специальной операции. Глава государства 3 сентября выступил перед журналистами по итогам визита в Китай.

По словам российского лидера, СВО может закончиться, «если здравый смысл восторжествует». Путин подчеркнул, что он видит настроение администрации США, которая хочет завершить конфликт.

Если не удастся заключить мир с учетом интересов России, то страна добьется целей военным путем, подчеркнул глава государства.

Также во время выступления Путин пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Москву, если тот готов к встрече. Он напомнил, что никогда не исключал возможность переговоров с украинским коллегой.