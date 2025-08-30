Герасимов доложил о формировании буферной зоны в Сумской и Харьковской областях

Герасимов: под контроль России в Сумской области перешли 13 населенных пунктов

Задачи по созданию буферной зоны в Сумской и Харьковской областях Украины выполняются успешно. Такое заявление сделал начальник Генштаба ВС РФ — командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов, его слова привела пресс-служба Минобороны.

Герасимов в зоне СВО провел заседание и подвел итоги весенне-летней кампании 2025 года и уточнил задачи на дальнейшую перспективу.

«Успешно выполняются задачи по созданию вдоль нашей границы зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях», — отметил начальник Генштаба.

По словам Герасимова, в Сумской области под контроль российской армии перешли 13 населенных пунктов на территории 210 квадратных метров. В Харьковской области ВС России практически полностью блокировали город Купянск, ведутся боевые действия на Волчанском и Липцовском направлениях. На других участках боевых действий в Харьковской области российские войска продолжили наступление и освобождение населенных пунктов.