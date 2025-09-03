Минобороны России опубликовало кадры, подтверждающие, что ВС России взяли под контроль половину Купянска. Видео опубликовали в Telegram-канале министерства.

На ролике запечатлели бойцов СВО в центре города и в районах, где находятся самые важные административные и промышленные объекты.

«В настоящее время подразделениями группировки войск „Запад“ продолжается операция по освобождению города Купянска и прилегающих районов», — подчеркнули в Минобороны.

Купянск представляет собой ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. После освобождения города ВС России получат возможность продвигаться дальше на запад.

Украинский офицер Андрей Ткачук ранее признал, что над Купянском нависла серьезная угроза. ВС России стянули на этом направлении значительные резервы.