Таинственные потери ВСУ. Бесследно пропали 250 солдат из элитной бригады

В Сумской области бесследно исчезли почти 250 бойцов 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах России.

Собеседники агентства уточнили, что о пропаже военнослужащих рассказали их родственники. Семьи самостоятельно анализировали сообщения в интернет-группах, где публикуются данные о разыскиваемых бойцах.

По этим спискам удалось выявить около 250 фамилий. Речь идет только о тех, чьи имена уже попали в публичное пространство. Источник российского агентства предположил, что фактическое количество пропавших может быть значительно выше.

Кроме того, в данном списке учитываются только те, кто проходит под формулировку «пропавшие без вести». В реальности же бригада потеряла намного больше бойцов — некоторые погибли, другие получили ранения различной степени тяжести.

Собеседник агентства предположил, что 41-я механизированная бригада ВСУ понесла одни из самых тяжелых потерь за последнее время. Официально Киев такую информацию не подтверждал.

Известно, что 41 ОМБр ВСУ сформировали весной 2023 года. Эти подразделения перебрасывались под Купянск и Часов Яр. Уже летом того же года бригада оказалась в центре скандала. Британская пресса сообщила, что прошедшие тренировки в странах НАТО украинские военные не смогли показать нужный для реальных боев уровень подготовки.

Ранее стало известно, что командир 156-й бригады ВСУ Гупалюк снова исчез из штаба под Сумами.