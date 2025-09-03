Зеленский: Украина не будет отдавать Донбасс, это важная линия обороны

Президент Украины Владимир Зеленский отказался выводить войска из Донбасса, из-за стратегической важности региона для обороны. Об этом он заявил во время брифинга с премьер-министром Дании, слова украинского лидера привело издание «Страна».

«Мы не можем отдавать эти территории. Это крайне мощная линия нашей обороны», — подчеркнул Зеленский.

Украинский президент добавил, что такие «подарки» Киев делать не намерен. Кроме того, он заявил, что отказ от этих территорий также запрещает Конституция страны.

Ранее президент России Владимир Путин пригласил Зеленского приехать в Москву, если тот готов к встрече. Путин подчеркнул, что никогда не исключал возможности встречи с Зеленским, однако поставил под вопрос целесообразность таких переговоров.