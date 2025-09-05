Сегодня 10:24 Карта Герасимова сказала больше, чем слова: Одесса и Николаев будут освобождены? Военкор Линин: Генштаб РФ рассматривает Одессу и Николаев как зону СВО 0 0 0 Фото: Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Пресс-служба Минобороны / РИА «Новости» Эксклюзив

Россия, на фоне переговоров и слухов о «смягчении» позиций, демонстрирует железную последовательность в достижении своих целей. Карта, показанная в Генштабе с новыми регионами в составе Федерации, — стратегический ориентир. Контроль над всем черноморским побережьем выглядит не как максимальная, а как минимальная планка для обеспечения будущей безопасности России, лишающая Украину стратегической ценности для НАТО. В Киеве это поняли, и тревога там лишь нарастает.

Будет ли Россия освобождать Одессу и Николаев Украинские СМИ забили тревогу, обсуждая карту, замеченную за спиной начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова: 30 августа 2025 года он подводил итоги весенне-летней кампании в зоне СВО, а на карте, висевшей позади, Николаевская и Одесская области были обозначены как часть России. Похоже, это не просто рисунок на стене, больше напоминает сигнал, который заставляет задуматься. На карте граница России проведена не только по уже занятым территориям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, но и захватывает Николаевскую и Одесскую, которые на 1 сентября все еще под контролем Украины. Это вызвало шок в украинских медиа и породило волну спекуляций. Ведь изначально Москва требовала вывода ВСУ из Донбасса, Запорожья и Херсона, но теперь планы пересмотрели? Разговоры о том, что после переговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске требования России якобы смягчились до вывода войск только из ДНР и ЛНР, теперь выглядят пустыми. Карта Герасимова говорит об обратном.

Фото: Annabelle Gordon — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Конечно, неясно, насколько эта карта отражает реальные политические решения, но одно очевидно: такой сценарий — это минимальный вариант завершения спецоперации, который обеспечит прочный мир. Без выхода к Черному морю Украина теряет стратегическую ценность для НАТО и Запада, что делает ее менее привлекательной для кураторов. И в этом контексте ниша действия — шаг к переформатированию региона. Карта за спиной Герасимова — большой намек на то, что Россия не отступает от своих целей, несмотря на все переговоры и слухи.

Фото: Боевая работа расчета самоходного миномета 2С4 «Тюльпан». Евгений Биятов / РИА «Новости»

Цели СВО Для Киева и команды Зеленского вооруженный конфликт продолжает оставаться пиар-проектом. Для себя лично глава украинского режима рисков не видит: он понимает только те риски, которые будут после остановки боев. Поэтому никаких действий к их прекращению, конечно, не предпримет, заявил 360.ru военкор, участник СВО Евгений Линин. «Однако для России все серьезно. Задачи, которые решает спецоперация, поставлены и постепенно выполняются. Одна из таких — разоружение Украины. Каждый день Минобороны отчитывается, сколько уничтожено самолетов, сколько танков, сколько вертолетов, сколько потеряно живой силы со стороны ВСУ. Этот механизм запущен, и он перемалывает на сегодня оборонный и, конечно, наступательный потенциал ВСУ», — добавил Линин. Поэтому, по мнению военкора, и Одесская, и Николаевская области рассматриваются как зона СВО. И карты, которые висят на стене в Генеральном штабе, об этом ярко говорят. ВС России будут серьезно и поэтапно решать все поставленные задачи. Если потребуется освободить для этого Одесскую и Николаевскую области, значит, так и будет.

Фото: Сергей Бобылев / РИА «Новости»

Мнение Украины уже никого не интересует При этом президенты России и США во время встречи на Аляске могли договориться не о смягчении требований Москвы, как утверждает западная пресса, а наоборот. Демонстрируя карту, мы подчеркиваем: мнение Украины никто не спрашивал. Об этом 360.ru рассказал аналитик и руководитель благотворительного фонда «Соотечественник» Александр Босых. — Какова позиция России по поводу территорий Украины? — Уже много раз упоминалось, что Одесса и Николаев говорят и думают по-русски. Они давно хотят домой. Наши цели абсолютно логичны и понятны — это освобождение исконно русских территорий от оккупации и защита русскоязычных граждан от дискриминации и преследования со стороны Киева. — Что скажете о реакции украинского руководства? — То, что Зеленский с чем-то там не согласен, кто-то на Украине недоволен, — пусть жалуются куда хотят. Хоть своим хозяевам в Лондоне, хоть в межгалактический совет — результата это не изменит.

Фото: Gao Jing/XinHua / www.globallookpress.com

— Почему для активной внутренней аудитории в России демонстрация этой карты так важна? — Многие все еще опасаются предательства партии позорного мира, остатков западного влияния и псевдоэлитки в России, которые мечтают о нашем поражении, хотя на публику демонстрируют лояльность. Публичное обозначение целей должно успокоить патриотов. Значит, Кремль не собирается останавливаться на полпути и играть в «договорнячок». — Что думаете о настроениях самих украинцев? — У меня есть контакты — это взрослые люди за 40, живущие в разных городах Украины. Их объединяет одно: они совершенно не верят в победу Украины и в честность Владимира Зеленского, несмотря на всю пропаганду. Потери Украины в живой силе чудовищны — у всех есть убитые и раненые среди знакомых и родственников. Это, конечно, не добавляет любви к нам, но они возлагают вину на Киев.

Фото: Евгений Биятов / РИА «Новости»

— А как они относятся к русскоговорящим гражданам Украины? — По словам этих людей, никто не против, чтобы в России жили те, кто этого хочет. Главное сейчас — прекратить гибель тех, кого насильно отправили на фронт. Поэтому сопротивление переходу Одессы и Николаева под контроль России будут оказывать только фанатичные националисты, которых становится все меньше — кто-то сбежал из страны, кто-то боится ТЦК и «побеждает» Россию в интернете. Нашим войскам остается пожелать развить успех и вернуть наши земли и людей домой. Одним кадром российский Генштаб расставил все точки над i. Планы по Одессе и Николаеву — не спекуляция, а неизменная цель. Теперь вопрос лишь в том, сколько времени и ресурсов потребуется Западу и Киеву, чтобы осознать неизбежность этой новой геополитической реальности и прекратить бессмысленное сопротивление.