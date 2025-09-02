Рухнет вся оборона Украины. Войска России вошли в центр важной «крепости» ВСУ
«Военная хроника»: подразделения России вошли в центр Красноармейска
Российские войска смогли продвинуться в центральные кварталы Красноармейска в ДНР. Об этом сообщили авторы Telegram-канала «Военная хроника».
По их информации, подразделения армии России уже вошли в центр города. Некоторые источники издания утверждали, что боестолкновения идут в районе железнодорожной станции.
В публикации отмечалось, что обстановка в Красноармейске для ВСУ сложилась критическая. Александру Сырскому, украинскому главнокомандующему, придется изыскивать резервы для попытки удержать хотя бы окраины города.
Отдельно авторы материала указывают, что российское оборонное ведомство пока сообщений о боях в центре Красноармейска не делало.
По версии издания, появление такой информации на официальном уровне будет свидетельством о переходе здесь схватки в решающую стадию.
Авторы аналитики предполагают, что успех российских частей в Красноармейске способен повлиять на всю оборонительную линию Украины.
После того, как подразделения ВС РФ закрепятся в центре города, линия сопротивления украинских сил обрушится на значительном участке.
Логистику ВСУ на Красноармейском направлении уже удалось парализовать подразделениям операторов FVP-дронов группировки войск «Центр», как уверяют источники «Военной хроники».
По их версии, под прицелом таких дронов оказались все ключевые дороги, ведущие в Красноармейск. В результате обстановка для украинских сил сформировалась критическая.
Ранее о боях в Красноармейске сообщил глава ДНР Денис Пушилин.