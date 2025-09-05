Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Марково в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Село находится к северу от Часова Яра, примерно на одинаковом удалении от Константиновки, Дружковки и Краматорска.

За неделю группировка нанесла поражение пяти механизированным, аэромобильной, десантно-штурмовой и горно-штурмовой бригадам ВСУ, а также бригадам морской пехоты и нацгвардии и двум бригадам теробороны.

Противник на этом участке фронта потерял свыше 1460 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 50 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.

Это второй населенный пункт, освобожденный группировкой за неделю; первым во вторник стало село Федоровка между Соледаром и Северском.