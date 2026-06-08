На шаг ближе к Краматорску. Что произошло в зоне СВО за неделю

Российские войска продвинулись в ДНР, Запорожской и Харьковской областях, заняв еще три населенных пункта. Боеспособность Вооруженных сил Украины снизил очередной массированный удар возмездия, направленный на военно-промышленные предприятия в Киеве, Запорожье и Харькове. О главных событиях в зоне СВО за неделю с 1 по 7 июня — в материале 360.ru.

Обстановка в зоне СВО Происходящее на Украине обсуждалось на встрече президента России Владимира Путина с главами зарубежных информагентств в Санкт-Петербурге на полях ПМЭФ-2026. Главнокомандующий объявил, что продвижение идет на всех направлениях.

Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Нет места, где бы не было наступления российских войск. Владимир Путин Президент России

Луганская Народная Республика полностью находится под контролем России, Донецкая — на 85%. Путин сообщил, что Запорожская область занята российскими войсками на 80%. Потери ВСУ «Самая главная проблема Вооруженных сил Украины на сегодня — катастрофическая нехватка личного состава», — сказал президент.

Видео: Пресс-служба Кремля

Численность Вооруженных сил Украины, по его данным, сократилась на 100 тысяч человек. Каждый месяц украинская армия теряет по 40 тысяч военнослужащих. «Принудительная мобилизация дает примерно 15–16 тысяч в месяц, где-то 14 тысяч примерно возвращается из госпиталей после ранения. Таким образом, каждый месяц — примерно минус 10 тысяч человек; плюс каждый месяц — примерно 20 тысяч дезертиров», — заявил Путин.

Фото: Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Безнаказанность ТЦК на Украине привела к тому, что в начале 2026 году дезертировали около 60 тысяч бойцов. К июню возбуждено 200 тысяч уголовных дел об оставлении места службы. Большие боевые потери и невозможность восполнить их, по мнению президента России, и привели Украину к утрате территорий. Какие населенные пункты освободили за неделю Под контроль России перешли еще 2440 тысяч квадратных километров территории. В течение недели с 1 по 7 июня Минобороны объявило об освобождении трех населенных пунктов. Тихоновка в ДНР под контролем группировки «Юг». Находится в 10 километрах к западу от окраин Краматорска. Освобождение этого и близлежащих сел позволит подготовить плацдарм для наступления непосредственно на Краматорск.

Комсомольское (Гуляйпольское) в Запорожской области освобождено «Востоком». Являлось крупным узлом обороны ВСУ, его взятие улучшило тактическое положение ВС России по переднему краю.

Шевченко в Харьковской области заняли подразделения «Севера». Освобождение села расширило зону безопасности и открыло путь к крупному логистическому центру ВСУ в Казачьей Лопани. Бои в течение недели не прекращались. Военнослужащие группировки «Центр» уничтожили роботизированные комплексы, опорный пункт, пункт временной дислокации, РСЗО «Град» противника на Добропольском направлении. Бойцы «Запада» поразили пункты управления БПЛА, замаскированные блиндажи, технику, склад боеприпасов на Краснолиманском направлении.

Видео: Пресс-служба Минобороны

Дроноводы группировки «Юг» на Краматорско-Дружковском направлении поразили средства управления и связи. Операторы беспилотников «Юга» протаранили тяжелые коптеры на Константиновском направлении. В Запорожской области «Восток» уничтожил блиндажи ВСУ, дроноводы настигли пункты управления беспилотной авиации, штурмовые группы и огневые позиции. На расчеты элитного подразделения беспилотных систем ВСУ «Скифские грифоны» сбросили ФАБы. Операторы БПЛА группировки «Днепр» сорвали ротацию украинских сил. Бойцы «Севера» ударили по миномету калибра 120 миллиметров, средствам связи и личному составу ВСУ в Харьковской области. У поселка Великий Бурлук они поразили пункт управления беспилотниками, у села Катериновка — цеха по производству БПЛА.

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Разведчики группировки войск «Центр» на Днепропетровском направлении захватили укрепленные позиции ВСУ. Расчеты гаубиц Д-30 группировки «Восток» уничтожили пункты размещения противника, беспилотники ударили по электростанции «Никопольская» в селе Старозаводском. В Сумской области действовала группировка «Север». Дроноводы сожгли пункты управления БПЛА и опорный пункт. Массированный удар возмездия С 30 мая по 5 июня в ответ на атаки Украины по гражданским объектам на территории России нанесены один массированный и шесть групповых ударов по следующим целям: предприятия ВПК Украины,

объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ,

военные аэродромы,

цеха сборки, места хранения и запуска БПЛА,

пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Ночь с 1 на 2 июня, как заявили в Минобороны, прошла на гиперзвуке. ВС России нанесли массированный удар возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования. Над Украиной летели «Калибры», Х-101, «Искандеры», «Цирконы» и «Герани» одновременно с нескольких направлений.

Фото: Главное управление ДСНС Украины в Киевской области / Telegram

Под прицел попали предприятия ВПК, военные аэродромы, объекты топливной и транспортной инфраструктуры. В Шевченковском районе Киева пострадал завод «Маяк», специализирующийся на производстве средств связи, радиоэлектроники военного назначения, систем управления, корпусов для боеприпасов. В Печерском районе удар пришелся по старейшему оборонному предприятию «Арсенал», а Дарницком — по бетонному производству и АЗС. В Подольской промзоне горели ангары, предположительно с боеприпасами — местные жители наблюдали за детонацией после попадания. Над городом Запорожье поднялось характерное для горения сплавов цветных металлов зеленое зарево. Военкоры сообщили о попадании по району, где находятся «Мотор Сич», «Запорожсталь» и узловая железнодорожная станция.

Фото: РИА «Новости»

В промышленной зоне Основянского района Харькова военные атаковали сборочные цеха БПЛА, в Сумах удар пришелся на места хранения боеприпасов и пункты ремонта техники. Взрывы прогремели также в крупных промышленных центрах Днепропетровской области: в Кривом Роге, Васильковке, Никополе, Каменском. В Одессе пострадала портовая инфраструктура, задействованная в приеме грузов из стран НАТО. «Орешник» не применялся в полную силу В России появляются все новые системы. Путин заявил на встрече с главами информагентств, что они разительно отличаются от тех, что выпускались до СВО. «Орешник», представленный в 2024 году, до сих пор не использовался в полную силу.

Ведь мы подобные системы испытывали на полигонах, а «Орешник» не испытывали, и это не боевое применение. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого в полном смысле этого слова применения «Орешника». Владимир Путин Президент России

По словам президента, военные ударили туда, где удобно оценить результаты, а именно у Белой Церкви и в районе ДНР в пределах основного укрепрайона. После атаки туда прилетели российские дроны, чтобы собрать информацию о масштабах поражения. «Посмотрели, как были положены разводящиеся блоки, посчитали до миллиметра все. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения о полноформатном применении „Орешника“ по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки», — сказал президент. Обмен военнопленными Украинская сторона освободила 185 российских военнослужащих. Столько же бойцов ВСУ вернулись из России.

Видео: Пресс-служба Минобороны

Обмен прошел 5 июня при посредничестве ОАЭ. Сначала российские бойцы прибыли в Белоруссию, где их встретили медики, психологи и уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. «В данный момент на седьмом небе от того, что на родную землю попал. Это дорогого стоит, даже один воздух. Это святое, и земля наша святая, дом родной, где родные ждут», — сказал журналистам один из освобожденных. В России бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны. Самолет доставил их в Подмосковье. Погиб Герой России из прямой линии с президентом При выполнении боевых задач погиб командир роты шестой отдельной мотострелковой бригады третьей общевойсковой армии Южного военного округа Наран Очир-Горяев. Он участвовал в совещании с президентом и выступал на «Итогах года с Владимиром Путиным» в декабре 2025 года.

Фото: Пресс-служба Кремля

Очир-Горяев родом из Калмыкии. Он начал свой боевой путь с Соледара, дослужившись от простого штурмовика до командира штурмовой роты. Участвовал в освобождении Северска, за мужество и героизм удостоен звания Героя России. «Он был настоящим воином, офицером с большой буквы, примером мужества и верности присяге. С первых дней СВО Наран Очир-Горяев находился на передовой», — заявил глава Калмыкии Бату Хасиков. В Элисте на «Аллее Героев» появился стихийный мемориал в память об офицере. Похороны Очир-Горяева пройдут 10 июня.