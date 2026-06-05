Выборы-2030, «Орешник» и Украина. Главные заявления Путина на встрече с иностранными журналистами

Программа участия президента России Владимира Путина в ПМЭФ-2026 открылась вечером 4 июня. Он прибыл в Константиновский дворец, чтобы ответить на вопросы глав мировых информационных агентств. 360.ru собрал основные тезисы его выступления.

Амурские тигры в подарок Казахстану Журналистов интересовал визит Путина в Казахстан, по итогам которого он подарил амурских тигров. Президент назвал этот презент вполне естественным в контексте гуманитарного сотрудничества.

Примерно похожие тигры были когда-то и в Казахстане, и если мы можем чем-то помочь нашим друзьям, в данном случае друзьям в Казахстане, мы, конечно, будем это делать. Владимир Путин

Путин напомнил, что в прошлом Россия сама получила в подарок снежных барсов от Таджикистана. Страна много сделала для сохранения популяции дальневосточных тигров и надеется на сотрудничество в области экологии. Разворот в сторону Азии: отношения России с другими странами Путин не согласился с тем, что в последние годы на фоне санкций Россия сделала разворот в сторону Азии. Он напомнил, что взаимоотношения с Китаем развивались давно, базовый договор о сотрудничестве датировался 2001 годом. «Мы естественные союзники и партнеры. <…> Кстати говоря, у нас действительно сложились… Он [Си Цзиньпин] ко мне обращается „мой старый друг“, и я это говорю. Это не преувеличение, не фигура речи. У нас сложились доверительные отношения», — сказал президент.

Фото: РИА «Новости»

Россия и Китай, напомнил он, всегда, а не последние пять лет, сотрудничали в военной сфере. Это не связано с текущими событиями на Украине или Ближнем Востоке. Страны просто работают и дружат не против кого-то, а в интересах друг друга. Заявления президента о сотрудничестве с другими иностранными партнерами: отношения с Казахстаном развиваются очень успешно, по восходящей, хотя почти по каждому вопросу идет острая дискуссия;

сотрудничество Индии с США не создает ей проблем в отношениях с Россией, премьер-министр Нарендра Моди не потерпит давления. В ближайшие годы торговый оборот увеличится с 58-60 до 100 миллиардов долларов;

Россия и Египет слушают и учитывают позиции друг друга, стороны не первый год реализуют проекты в энергетике, работают над проектом АЭС;

отношения с Азербайджаном развиваются хорошо, товарооборот растет, президент Ильхам Алиев прилагает к этому много усилий;

у России доверительные отношения с Ираном, там при участии Росатома продолжают строить АЭС в Бушере. Тегеран и Вашингтон получили российские предложения по урегулированию кризиса;

Армении следует определиться, с кем она хочет сотрудничать, сам премьер-министр Никол Пашинян предлагал провести референдум о вступлении в ЕС. В ориентире на западные стандарты нет ничего плохого. Обстановка в зоне СВО Российские войска, по данным президента, наступают по всей линии боевого соприкосновения. За последнее время российская армия заняла 2440 тысяч квадратных километров территории. Под контролем ВС России находится вся территория ЛНР, 85% ДНР и 80% Запорожской области. Самой главной проблемой Вооруженных сил Украины на сегодня он назвал катастрофическую нехватку личного состава. За последнее время численность войск сократилась на 100 тысяч человек. Ежемесячные потери достигли около 40 тысяч.

Видео: Пресс-служба Кремля

«Людей там, как вы знаете, на улице ловят как собак бездомных и силой запихивают в армию», — сообщил Путин. Ежемесячное количество дезертиров в украинской армии президент оценил в 20 тысяч человек, возбуждено 200 тысяч уголовных дел. Он объяснил, что призванные насильно солдаты не хотят сражаться, и это ведет к провалам на поле боя. Переговоры с Украиной и США «Контролировать весь донбасский регион и заключить сделку — не противоречит друг другу», — сказал он. Заявления госсекретаря Марко Рубио о катастрофической ситуации Путин объяснил внутриполитической борьбой в США. Россию интересует реальная ситуация в зоне СВО.

Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами, причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом [США Дональдом] Трампом в Анкоридже. Владимир Путин

На встрече с Трампом обсуждались определенные компромиссы. Путин заверил, что Россия готова пойти на них. Нужно, чтобы с этими компромиссами согласилась украинская сторона, тогда конфликт быстро придет к естественному завершению. В приостановке боевых действий для ведения переговоров он не увидел необходимости. «Если есть желание закончить конфликт, а у Москвы такое желание есть, Россия найдет, с кем подписать договор», — подчеркнул президент.

Фото: Пресс-служба Кремля

Он напомнил, что президентские полномочия Владимира Зеленского истекли два года назад. По Конституции он не сможет избраться еще на пять лет, а выборы, несмотря на разговоры, так и не провели. В любом случае подписывать такие исторические документы, как мирное соглашение, нужно только с легитимными лидерами. При этом Путин не увидел Евросоюз в роли посредника при переговорах. Посредничество, по мнению президента, предполагает нейтралитет, а европейские страны напрямую содействуют Украине.

Видео: Пресс-служба Кремля

«В этом же проблема. Мартин, das ist das Problem. <…> Я с удивлением увидел реакцию на то, что я сказал о господине Шредере как о возможном переговорщике. <…> Он не друг Путина. Он немецкий государственный деятель, причем один из лучших, на мой взгляд, потому что у него есть собственная позиция и мужество ее отстаивать», — заявил президент. Европейцы могли бы помочь, но только в рамках договоренностей, достигнутых в Анкоридже. В частности, потребуются деньги на восстановление экономики Украины, речь идет о сотнях миллиардов евро. Атаки БПЛА на Россию Западные спонсоры передали Украине большое количество дронов разного типа, в том числе дальнобойных. Путин признал, что некоторым из них удалось прорваться через заслон. Однако у России есть система ПВО, и она укрепляется, чего нельзя сказать об украинской.

Фото: Пресс-служба Кремля

«Но у Украины вообще такой системы нет. Просто есть отдельные элементы, но системы нет. Есть Patriot, другие системы, которых катастрофически тоже не хватает. Но системы как таковой не существует», — сказал он. ВСУ не имеют ударных систем, сравнимых с российскими. В их числе гиперзвуковые ракеты, крылатые ракеты, причем и морского, и воздушного, и наземного базирования. Россия же располагает собственной производственной, ресурсной, научной и кадровой базой для обеспечения армии.

Фото: Пресс-служба Кремля

«В России имеется система противовоздушной обороны. Да, мы должны ее совершенствовать. Да, мы должны ее укреплять, и мы будем это делать», — заверил президент. Реальное применение «Орешника» Нашумевший отечественный ракетный комплекс еще ни разу не применяли в полную силу. Прошедшие с 2025 года запуски были скорее испытательными. «У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого в полном смысле этого слова применения „Орешника“, а последнее — это вообще… Если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну: просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты», — сказал Путин.

Видео: Пресс-служба Кремля

Так произошло в Белой Церкви и в периметре основного укрепрайона на территории ДНР. Президент рассказал, как после удара «по сараю» туда залетели беспилотники, чтобы оценить результаты. Эта информация пригодится в будущем при полноформатном применении «Орешника». Возобновление работы «Северного потока» Спросили Путина и о судьбе «Северного потока». Он ответил, что одна из веток трубопровода уцелела, а контракты с «Газпромом» все еще действительны. Для запуска достаточно нажать кнопку, но для этого потребуется решение правительства ФРГ. «А здесь возникает знаете что? Вопрос политического характера, вопрос суверенитета. Потому что эта система не только взорвана — я считаю, что это акт терроризма государственного, и думаю, вы со мной согласитесь, — одна нитка сохранена и может работать, но она находится еще под американскими санкциями», — объяснил глава государства. Что сказал Путин об участии в выборах в 2030 году На вопрос об участии в будущих президентских выборах Путин не смог дать однозначного ответа. Он подтвердил, что Конституция позволяет баллотироваться, но пока слишком рано об этом думать.

Фото: Пресс-служба Кремля

«Только Господь знает, хватит нам здоровья: и мне, и вам, и всем здесь собравшимся — для того чтобы дожить до завтра, послезавтра и тем более решать какие-то стоящие перед нами задачи, добиваться целей, которые мы перед собой ставим», — заявил он. Экономическая ситуация в России Президент сообщил, что Россия сознательно пошла на охлаждение экономики ради борьбы с инфляцией. Тем не менее промышленное производство и реальные доходы граждан продолжили расти. Госдолг составил всего 15,6%, хотя у той же Франции превысил 100%. Экономика возвращается к плановым показателям. «Все это нам дает основания полагать, что мы на правильном пути и чувствуем себя уверенно», — сказал президент. Возобновление контактов с Евросоюзом и конфликт с НАТО В том, что не касается украинских переговоров, Россия открыта Европе. Путин заявил, что страна никогда не отказывалась от контактов с представителями Евросоюза в том или ином качестве.

Им достаточно снять трубку, позвонить. Хотят приехать — пускай приезжают, это же они не хотят. Я, знаете, с удивлением слышал, что Россия такая злобная, перестала поставлять энергоносители в Европу. Да мы не переставали, просто Европа отказалась покупать в надежде на то, что у нас все рухнет. Владимир Путин

Комментируя фейк о якобы готовящемся нападении России на страны НАТО, Путин призвал задаться вопросом, для чего его распространяют. По его мнению, это сознательная провокация с целью оправдать увеличение трат на оборону.