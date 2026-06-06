Президент России в своей речи на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума затронул многие темы, волнующие весь мир. 360.ru проанализировал, как западные СМИ отреагировали на выступление главы государства.

Ответ Зеленскому

Наибольший интерес прессы, в частности Bloomberg и Daily Express, вызвал ответ Путина на предложение украинского президента Владимира Зеленского о встрече на нейтральной территории. Западные издания посмаковали заявления Путина на эту тему, придав им оттенок непримиримости. «Президент России Владимир Путин отклонил призыв украинского лидера Владимира Зеленского встретиться и обсудить прекращение конфликта на Украине», — отметили в Bloomberg. На самом же деле российский лидер пояснил, что пока не видит смысла в этой встрече. Он прямо указал, что стране «нужны договоренности, а не переливание из пустого в порожнее». Путин отметил «хамские нотки» в обращении Зеленского и предположил, что тот намеренно выбрал этот тон, чтобы создать обстановку, препятствующую встрече и переговорам. О реакции Путина на письмо украинского президента подробно написало и итальянское L’Espresso. В этом СМИ подчеркнули: «Путин заявил, что бегло просмотрел послание Зеленского».

Фото: РИА «Новости»

Цитаты о бессмысленности встречи с Зеленским также привели агентство Reuters и французская газета Le Figaro. А немецкий таблоид Bild в заголовке указал, что Путин отказался от встречи с украинской стороной, но в тексте привел его же слова о том, что для такой встречи просто еще не настало время. «Нам нужны договоренности не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение», — заявил Путин. Западные журналисты обратили внимание и на то, что зал зааплодировал, услышав напутствие президента России участникам СВО: «Работайте, братья». Испанская El Pais заметила, что Путин сообщил о продвижении ВС России по всей линии боевого соприкосновения.

Новый миропорядок

Немецкая газета Berliner Zeitung сосредоточилась на заявлениях Путина о переходе к многополярной модели мирового устройства и экономическом росте в странах, которые оказывались за бортом прежней системы. Издание также обратило внимание на слова Путина об агрессивной политике европейских элит и растущем вкладе стран БРИКС в мировую экономику.

Владимир Путин в своей речи <…> обвинил «европейских бюрократов» в проведении недальновидной и агрессивной политики. Кроме того, он заявил, что переход к многополярному мировому порядку необратим. Berliner Zeitung

На теме роли БРИКС также сделали акцент журналисты India Today. «В своем обращении президент России указал на то, что структура роста смещается в пользу новых центров развития и стран Глобального Юга. В том же ключе он подчеркнул, что государства БРИКС становятся новыми локомотивами экономического роста», — написали они.

Фото: РИА «Новости»

То, что глобальная экономика больше не завязана исключительно на Западе, сочли одной из главных тем выступления и в аргентинской La Nacion.

Итог западных санкций

Второй важной темой, которую выделили зарубежные СМИ в речи Путина, стала западная санкционная политика. Российский лидер указал на то, что Запад сам сделал все, чтобы подорвать доверие к своим финансовым институтам. Немецкое издание Handelsblatt привело слова Владимира Путина о рисках для европейской финансовой инфраструктуры.

Президент России считает рискованным полагаться на западные платежные системы и валюты, такие как евро или доллар США. Handelsblatt

Associated Press отметило слова Владимира Путина о государственном долге европейских стран по сравнению с российским.

Российская экономика

На фоне остальных громких тем и заявлений лишь немногие западные СМИ вывели на первый план слова российского лидера о состоянии экономики в его стране. На его слова о скором возвращении России к устойчивому темпу экономического роста обратило внимание французское СМИ Le Monde. «Владимир Путин также подчеркнул значительное замедление инфляции», — отметили в публикации. Главные тезисы из выступления Путина на ПМЭФ — в материале 360.ru