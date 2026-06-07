Глава Калмыкии назвал погибшего на СВО героя Очир-Горяева настоящим богатырем

Глава Калмыкии Бату Хасиков назвал настоящим богатырем Героя России Нарана Очир-Горяева, погибшего в зоне СВО. Об этом он рассказал в интервью «Вестям» .

Хасиков поделился воспоминаниями о последней встрече с военным 23 февраля в Элисте.

«Он мне сказал очень сильную фразу: „Я должен быть с пацанами до конца. До победы“», — привел слова погибшего глава региона.

Старший лейтенант Очир-Горяев находился на передовой с первых дней спецоперации. Участвовал в боях за Соледар и освобождении Северска. Его подразделение действовало профессионально, с минимальными потерями.

За героизм и мужество президент России Владимир Путин удостоил Очир-Горяева звания Героя России. Заместитель командира батальона погиб при выполнении боевых задач.

В конце 2025 года Очир-Горяев лично докладывал президенту о ситуации в зоне спецоперации, а затем выступил на «Итогах года с Владимиром Путиным».