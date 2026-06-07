На Запорожском направлении российские войска уничтожили несколько расчетов элитного подразделения беспилотных систем ВСУ «Скифские грифоны», ударив по ним ФАБами. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«„Скифские грифоны“, несколько расчетов, уничтожены ФАБами на Запорожском направлении», — сообщил собеседник агентства.

Вместе с живой силой противника уничтожено и все спецоборудование.

До этого в мае ВС России ударами ФАБов и управляемыми боеприпасами уничтожили часть спецподразделения беспилотных систем СБУ «Альфа» в Днепропетровской области.

Ранее на одном из направлений в зоне спецопераций убили лейтенанта ССО Украины Виталия Цокура с позывным Ветер, который украинского главнокомандующего Александра Сырского за использование «элиты ВСУ» как пушечного мяса.