В зоне СВО умер участвовавший в прямой линии с Путиным Герой России из Калмыкии

При выполнении боевых задач в зоне СВО погиб Герой России Наран Очир-Горяев. Об этом сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков в телеграм-канале .

«Калмыкия понесла невосполнимую утрату. При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб наш прославленный земляк, Герой России, заместитель командира батальона, старший лейтенант Наран Алексеевич Очир-Горяев», — объявил он.

Офицер служил на передовой с первых дней СВО, участвовал в боях за Соледар и Северск. За мужество и героизм президент России Владимир Путин удостоил его звания Героя России.

Очир-Горяев лично доложил президенту о ситуации в зоне СВО и выступил на «Итогах года с Владимиром Путиным» в декабре 2025 года. Глава государства привел его в качестве примера представителей поколения 90-х, которое составило костяк военной группировки. Его также тронуло, что боец просил помочь больной матери.