Минобороны перечислило цели массированного удара возмездия по Украине

В ответ на террористический акт Киева в Старобельске ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ОПК Украины. Пораженные цели назвала пресс-служба Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что в Киеве поражены 10 предприятий, в том числе «Абрис ПТ», КБ «Спектр», завод «Маяк» и «Укрспецэкспорт», а также три территориальных центра комплектования ВСУ.

В Запорожье целями удара стали цеха машиностроительного завода имени Омельченко и «Мотор Сич», а в Харьковской области — три объекта ОПК, в том числе Харьковское государственное авиационное предприятие.

В Днепропетровской области ВС России ударили по предприятию компании Fire Point, выпускавшему комплектующие для ударных БПЛА противника большой дальности и ракетного вооружения. Также поразить удалось логистический центр. В Сумской области — по Шосткинскому казенному заводу «Звезда».

В Минобороны добавили, что также поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях и инфраструктура шести военных аэродромов.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу раскрыл ключевые цели атак Вооруженных сил России на Украине.