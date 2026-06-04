Путин предупредил Украину о возможности применения «Орешника» в полную силу

Путин: на Украине не было ни одного применения «Орешника» в полную силу

Баллистическую ракету «Орешник» не применяли на Украине в полную силу. Президент России Владимир Путин на встрече с главами информагентств на ПМЭФ-2026 допустил применение комплекса в полную силу в будущем.

«У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого в полном смысле этого слова применения „Орешника“», — сказал он.

В последний раз, по информации Путина, удар нанесли по месту, на котором можно посмотреть результаты. В целом же это нельзя считать боевым применением «Орешника». Фактически ракетой ударили по сараю, чтобы посмотреть, как лягут блоки.

Президент объяснил, что эта проверка нужна для будущего применения. Путин не исключил полноформатного запуска «Орешника» по целям на Украине.

Последнее применение «Орешника» произошло в конце мая в ответ на удар по колледжу в Старобельске. Ракету запустили в третий раз.