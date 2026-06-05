Россия и Украина обменялись пленными по формуле «185 на 185»

Россия и Украина провели новый обмен пленными. На родину вернутся 185 российских бойцов, в обратном направлении отправятся столько же солдат ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что возвращенные военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где с ними работает уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

После оказания необходимой медицинской и психологической помощи бойцов доставят в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

«При возвращении российских военнослужащих посреднические усилия оказали Объединенные Арабские Эмираты», — добавили в пресс-службе.

Посол МИД Родион Мирошник отмечал, что несколько военнопленных бойцов вернулись на родину в очень тяжелом состоянии — буквально на грани жизни и смерти. Также Россия получила десятки человек с ампутированными конечностями.