«Это большая победа». Лантратова встретила 185 вернувшихся из плена бойцов СВО

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова встретила 185 российских военнослужащих, освобожденных из плена ВСУ. Обмен состоялся на пункте пропуска «Новая Гута» в Гомельской области Белоруссии, сообщила пресс-служба омбудсмена.

На родину из украинского плена вернулись 185 российских военнослужащих. Лантратова подчеркнула, что была проделана большая работа. С украинской стороной вели переговоры.

«Наши ребята вернулись на родину. Дома их ждут семьи, матери, жены, дети. Каждый человек, который оказался в плену, должен знать: о нем помнят, за него переживают. За него борются. Его ждут», — сказала она.

Лантратова поблагодарила Минобороны, профильные спецслужбы и представителей Белоруссии за участие в такой сложной гуманитарной работе. Она заверила, что аппарат и дальше будет делать все, чтобы российские бойцы скорее возвращались к своим родным и мирной жизни.