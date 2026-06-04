Путин заявил о катастрофической нехватке личного состава ВСУ

Путин: потери ВСУ за последние время составили 100 тысяч человек

Украинские войска оказались в катастрофическом положении из-за потерь и нехватки личного состава, которые только за последнее время составили 100 тысяч человек. Об этом на встрече с главами мировых информационных агентств на ПМЭФ-2026 заявил президент России Владимир Путин.

Он добавил, что ежемесячно потери украинских войск дошли до показателя в 40 тысяч человек.

«В результате принудительных мер людей там, как вы знаете, на улице ловят как собак бездомных и силой запихивают в армию», — подчеркнул Путин.

Президент России добавил, что дополнительным фактором стало повальное дезертирство из украинских войск, которое к началу года увеличилось до 60 тысяч человек, против трети из которых завели уголовные дела.

«Это одна из проблем, но наиболее существенная. Это ведет к утрате Украиной территорий и населенных пунктов», — сказал Путин.

В ходе общения с главами мировых информационных агентств президент России обратил внимание, что готов договориться с Украиной на базе условий встречи в Анкоридже и даже пойти на компромиссы. Глава государства подчеркнул, что освобождение всей территории Донбасса не исключает возможности заключить сделку.