В Киеве побег уклониста по льду от ТЦК закончился купанием в реке и задержанием
В Киеве мужчина попытался скрыться от сотрудников ТЦК, выбежал на лед и провалился в воду. Об этом сообщил телеграм-канал «Политика Страны».
Военкомы попытались задержать мужчину на Днепровской набережной. Его преследовали несколько сотрудников ТЦК.
Жертва принудительной мобилизации выскочила на покрытый льдом участок рядом с дорогой, но в какой-то момент поскользнулся и провалился под лед. Военком, находящийся рядом с ним, вытащил его. Побег закончился задержанием уклониста.
Ранее киевские военкомы мобилизовали водителя Tesla, вытащив его прямо из машины и не дав позвонить родственникам или знакомыми насчет машины. Брошенный автомобиль с включенной аварийной сигнализацией остался стоять открытым на улице.