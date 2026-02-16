В Киеве побег уклониста по льду от ТЦК закончился купанием в реке и задержанием

В Киеве мужчина попытался скрыться от сотрудников ТЦК, выбежал на лед и провалился в воду. Об этом сообщил телеграм-канал «Политика Страны» .

Военкомы попытались задержать мужчину на Днепровской набережной. Его преследовали несколько сотрудников ТЦК.

Жертва принудительной мобилизации выскочила на покрытый льдом участок рядом с дорогой, но в какой-то момент поскользнулся и провалился под лед. Военком, находящийся рядом с ним, вытащил его. Побег закончился задержанием уклониста.

Ранее киевские военкомы мобилизовали водителя Tesla, вытащив его прямо из машины и не дав позвонить родственникам или знакомыми насчет машины. Брошенный автомобиль с включенной аварийной сигнализацией остался стоять открытым на улице.