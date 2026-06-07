Бойцы «Юга» за сутки уничтожили 12 БПЛА и 37 блиндажей с солдатами ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Южная» уничтожили 37 вражеских блиндажей и укрытий с боевиками ВСУ на трех направлениях за минувшие сутки. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, чьи слова привел ТАСС .

«Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 15 антенн связи БПЛА, четыре терминала Starlink, шесть наземных робототехнических комплексов», — уточнил он.

Кроме того, российские войска поразили семь пунктов управления БПЛА, 37 блиндажей и укрытий с украинскими боевиками и сбили 12 вражеских БПЛА.

Ранее ВС России ликвидировали несколько расчетов подразделения беспилотных систем ВСУ «Скифские грифоны» вместе со всем спецоборудованием на Запорожском направлении. По элите ВСУ ударили фугасными авиабомбами, предназначенными для поражения техники, зданий и большого скопления живой силы противника.