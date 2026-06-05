«Противник нас ждал, но мы шли вперед»: Танкист рассказал о штурме Комсомольского

Командир взвода с позывным Танкист рассказал о штурме населенного пункта Комсомольское в Запорожской области. Видеоролик с его участием опубликовало Минобороны .

По его словам, российские военные заходили с трех сторон, двигаясь группами под сопровождением дронов.

«Противник нас ждал, был хорошо подготовлен, активно давал сопротивление. Мы не падали духом, шли вперед», — рассказал командир.

Село Комсомольское подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль в четверг, 4 июня. За несколько дней до этого бойцы ВС России освободили село Тихоновка в Донецкой Народной Республике. Там действовали военнослужащие «Юга».

Всего за последнюю неделю весны под контроль российских военных перешли 10 населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Их освободили в Харьковской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях.