«Дорогого стоит». Освобожденный из плена российский боец рассказал о возвращении

Вернувшийся из плена боец ВС РФ заявил, что находится на седьмом небе от счастья

Освобожденный по обмену из украинского плена солдат скучал по Родине и счастлив вернуться домой. Он поделился впечатлениями с РИА «Новости» .

«В данный момент на седьмом небе от того, что на родную землю попал. Это дорогого стоит, даже один воздух. Это святое, и земля наша святая, дом родной, где родные ждут», — сказал он.

Мужчина поблагодарил власти за организацию обмена военнопленными. Он рассказал, что уже успел пообщаться с родными. Жена солдата расплакалась, узнав, что он жив и участвовал в обмене.

Последний обмен военнопленными состоялся 5 июня в формате 185 на 185. Его организовали при посредничестве ОАЭ. После освобождения бойцы пробыли некоторое время в Белоруссии, затем самолет Ил-76МД переправил их в Подмосковье.