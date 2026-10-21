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    «Это не блажь». Адвокат ответила на претензии Данилы Козловского по алиментам

    Адвокат Зуевой назвала обоснованными ее претензии по алиментам к Козловскому

    Фото: РИА «Новости»

    Алиментов Данилы Козловского, которые он платит Ольге Зуевой, недостаточно для покрытия жизни дочери и бывшей возлюбленной в США, поэтому актриса обратилась в суд. Ее адвокат Елена Смирнова сообщила об этом журналистам, написал Super.ru.

    Савеловский суд назначил основное заседание на 11 декабря. Смирнова сообщила, что по требованию Козловского разбирательство пройдет в закрытом режиме, хотя Зуева не против открытого процесса.

    Подзащитная, по ее словам, жила в Америке с 17 лет и приезжала в Россию лишь ради отношений с Козловским. Поэтому сторона защиты не считает распределение между родителями расходов на аренду жилья в Нью-Йорке, мебель и отдых для ребенка необоснованным.

    «Она просто вернулась к привычному образу жизни. Это не блажь», — заявила адвокат.

    Ранее Козловский стал отцом во второй раз. После расставания с Зуевой он вступил в отношения с Оксаной Акиньшиной, которая родила сына.

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