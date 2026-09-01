Данилу Козловского захейтили из-за судебных разбирательств с бывшей женой

На фоне судебных разбирательств с бывшей женой Ольгой Зуевой актера Данилу Козловского захейтили в соцсетях. Об этом сообщили в телеграм-канале Super.ru .

По словам экс-супруги, отец ребенка, Данила Козловский, не выплачивает алименты на содержание дочери. Экс-супруга отметила, что пыталась решать вопрос с выплатой алиментов мирным путем еще с октября прошлого года, но ничего не вышло.

«Заслуженный артист России не выплачивает ни копейки на содержание своей дочери. Именно поэтому вопрос теперь решается в суде», — подчеркнула Зуева.

В комментариях стали шутить, что фамилия «Козловский» теперь заиграла новыми красками. Пользователи предлагают «отменить» артиста.

Недавно Данила Козловский и Оксана Акиньшина впервые показали сына. Лео исполнилось три месяца в августе.