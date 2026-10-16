Звезда «Малышки на миллион» 52-летняя Хилари Суонк объявила о беременности

Голливудская актриса Хилари Суонк объявила о своей беременности. Видеоролик она опубликовала в соцсети Instagram*.

Семья актрисы приняла участие в съемках. Они использовали популярный тренд, когда на темную одежду наклеивают неоновые палочки и создают светящийся силуэт.

Сначала в кадре танцует одна большая фигура — муж Суонк Филип Шнайдер и две маленькие — их 3-летние двойняшки. Потом появляется третья с неоновой фигурой на животе, указывающей на беременность.

«Многие спрашивали, над каким проектом я работаю сейчас. Мой новый проект выйдет в декабре», — прокомментировала женщина свое видео.

Актриса снялась в нескольких десятках картин, самый большой успех ей принесла главная роль в фильме Клинта Иствуда «Малышка на миллион».

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