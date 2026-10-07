Умерла актриса Эва Мари Сэйнт, сыгравшая в фильме Хичкока

Американская актриса и лауреат премии «Оскар» Эва Мари Сэйнт ушла из жизни в возрасте 102 лет. Об этом сообщил журнал Variety .

Будущая обладательница главной американской кинопремии родилась в 1924 году в городе Ньюарк в штате Нью-Джерси. Карьера Сэйнт началась в 1940-х годах. Первую статуэтку она получила за роль второго плана в драме «В порту».

Зрителям также запомнился образ Евы Кендалл, который актриса воплотила в фильме Альфреда Хичкока «На север через северо-запад». Среди других ее работ — картины «Гран-при» и «Ничего общего», а также мини-сериал «Люди как мы». За участие в последнем Сэйнт удостоилась телевизионной премии «Эмми».