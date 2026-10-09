Приглашенную Трампом даму с «лицом из Мар-а-Лаго» захейтили в соцсетях

Жена миллиардера Майкла Делла подверглась буллингу после визита в Белый дом

Визит миллиардера, основателя компании Dell Technologies Майкла Делла с женой Сьюзан в Белый дом вызвал скандал в США. Женщину обвинили в чрезмерной увлеченности пластической хирургией. Об этом сообщила газета Metro .

Чета посетила Овальный кабинет, чтобы поддержать новую соцпрограмму Trump Accounts для семей с детьми. Фотографии встречи разлетелись по соцсетям.

Внешний вид женщины вызвал дискуссию не только из-за неудачного ракурса съемки. Всего несколько лет назад Делл выглядела совсем иначе.

Скулы жены миллиардера стали заметно более выразительными, зеленые глаза — гораздо шире, чем на предыдущих фотографиях. Она стала воплощением «лица из Мар-а-Лаго» на фоне увлеченности приближенных Трампа пластической хирургией и эстетической косметологией.

Делл заняли пятую строчку в списке Forbes. Основатель Dell Technologies вошел в рейтинг самых богатых людей. Его жена известна как филантроп и модельер.