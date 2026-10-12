Валерия рассказала, как Пригожин смог избавиться от храпа и лишнего веса

Продюсер Иосиф Пригожин сильно похудел и избавился от мучившего его храпа. Певица Валерия рассказала журналистам об улучшении самочувствия супруга, сообщило РИА «Новости» .

«Он очень сильно похудел. Я довольна тем, что он себя прекрасно чувствует. Еще лучше, чем прежде. Он и раньше не жаловался, но все равно он чувствует себя легче, моложе, активнее», — сказала артистка.

Валерия добавила, что раньше Пригожин пробовал разные аппараты, чтобы избавиться от храпа. Но она знала секрет — «похудеешь и все пройдет», так как муж начал храпеть, когда у него прибавился вес.

При этом добавила, что никак не повлияла на его решение похудеть. Пригожин из вредности склонен делать все наоборот, когда слышит советы. Она несколько лет молчала. Супруг сам начал придерживаться принципов здорового питания.

Ранее Валерия призналась, что никогда не обращалась к пластическим хирургам за исправлением внешности.