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    «Ты что, крэйзи?» 45-летний Михаил Башкатов надел латекс и завел TikTok

    Звезда шоу «Даешь молодежь!» Михаил Башкатов вернулся к роли Германа в TikTok

    Фото: РИА «Новости»

    Российский актер и комик Михаил Башкатов завел страницу в TikTok и сразу порадовал поклонников ностальгическим контентом. Завести аккаунт 45-летнего артиста уговорили собственные дети.

    В первых же видео Башкатов появился в образе Германа Шереметьева из скетч-шоу «Даешь молодежь!». По сюжету, в передаче он играл модельера.

    В эфире актер несколько раз повторил свою знаменитую  коронную фразу «Ты что, крэйзи?»  Он также надел ярко-красную латексную футболку, в которой снимался в скетч-шоу.

    Башкатов успел записать только несколько роликов. Они уже привлекли внимание других тиктокеров, артисту предложили снимать совместные видео.

    В прессе отметили, что выбор образа Германа для захода на новую площадку вполне обоснован. Михаил Башкатов успел сняться в нескольких сериалах, но прославила его именно эта роль.

    Гротескный образ начинающего модельного стилиста с коронными фразами «Ты что, крэйзи?», «Оу, май гад!» и «Это же бордовый, фэшн-мусор!» запомнился многим зрителям, в 2019 году скетч-шоу уже возвращалось в медийное поле.

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