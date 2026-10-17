«Ты что, крэйзи?» 45-летний Михаил Башкатов надел латекс и завел TikTok

Российский актер и комик Михаил Башкатов завел страницу в TikTok и сразу порадовал поклонников ностальгическим контентом. Завести аккаунт 45-летнего артиста уговорили собственные дети.

В первых же видео Башкатов появился в образе Германа Шереметьева из скетч-шоу «Даешь молодежь!». По сюжету, в передаче он играл модельера.

В эфире актер несколько раз повторил свою знаменитую коронную фразу «Ты что, крэйзи?» Он также надел ярко-красную латексную футболку, в которой снимался в скетч-шоу.

Башкатов успел записать только несколько роликов. Они уже привлекли внимание других тиктокеров, артисту предложили снимать совместные видео.

В прессе отметили, что выбор образа Германа для захода на новую площадку вполне обоснован. Михаил Башкатов успел сняться в нескольких сериалах, но прославила его именно эта роль.

Гротескный образ начинающего модельного стилиста с коронными фразами «Ты что, крэйзи?», «Оу, май гад!» и «Это же бордовый, фэшн-мусор!» запомнился многим зрителям, в 2019 году скетч-шоу уже возвращалось в медийное поле.