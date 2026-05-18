Актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина стали родителями, у них родился сын Лео. Об этом Козловский написал в Instagram*.

Ребенок появился на свет 6 мая 2026 года.

«Спасибо тебе за это чудо, за эти руки, которым можно теперь обхватить небо. Наш крохотный львенок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали! Лео Данилович Козловский. Добро пожаловать в этот мир!» — написал актер.

Козловский также выразил благодарность врачам, которые вели беременность и принимали роды. Он назвал сына самым ценным подарком на свете, но посетовал, что ребенок достался без инструкции по применению, поэтому теперь они не спят и изучают его.

Ранее актер состоял в отношениях с Ольгой Зуевой, официально женат не был. В 2020 году у пары родилась дочь Ода Валентина. Акиньшина стала мамой в четвертый раз, у актрисы два сына — Филипп и Константин, а также дочь Эмми. Ни с кем из троих детей она не живет.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.