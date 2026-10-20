Кассация отказала Блиновской в отсрочке наказания до 14-летия ее младшей дочери

Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу блогера Елены Блиновской на отказ в предоставлении отсрочки оставшегося срока наказания. Об этом ТАСС сообщил участник процесса.

«Кассационная инстанция отказала осужденной Блиновской и ее адвокату в передаче жалоб на отказ в отсрочке от дальнейшего наказания для рассмотрения в судебном заседании», — сказал собеседник агентства.

Блиновская ранее просила суд перенести исполнение оставшейся части наказания до момента исполнения ее младшей дочери 14 лет.

Как сообщила РИА «Новости» адвокат блогера Наталия Сальникова, защита пока не получила текст судебного акта, поэтому ей не ясны причины отказа.

Блиновская отбывает наказания в исправительной колонии во Владимирской области. В прошлом году Савеловский суд Москвы приговорил ее к пяти годам колонии, признав виновной в легализации денежных средств, доходов и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Ранее в собственность государства перешли две столичные квартиры блогера. Их общая стоимость составила около 200 миллионов рублей.