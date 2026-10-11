«Все кончено, я умираю». Сати Спивакова рассказала о своем диагнозе

Летом 2023 года во время обследования в Париже у актрисы Сати Спиваковой, супруги народного артиста СССР и дирижера Владимира Спивакова, обнаружили рак груди. О диагнозе и лечении она вспомнила в подкасте «Арно Командная» .

Семья Спиваковых проводила лето во Франции, поэтому плановое обследование актриса прошла в Париже. Она регулярно посещала врачей и ежегодно делала маммографию. Во время приема гинеколог заметила образование и предложила провести биопсию и МРТ с контрастом.

Результатов Спивакова ждала 10 дней. Неопределенность тяжело далась актрисе: она почти не ела и не могла справиться с тревогой.

«Я думала: „Все кончено, я умираю“», — рассказала Спивакова.

Врач сообщил ей, что опухоль на начальной стадии и достигла всего восьми миллиметров. Актрисе рекомендовали французского онкохирурга, который провел операцию. По словам Спиваковой, химиотерапия ей не потребовалась: лечение включало радиотерапию и гормональные препараты.

Поддержка близких помогла актрисе пройти через лечение. При этом она старалась оградить мужа от переживаний и не хотела, чтобы болезнь изменила их отношения. Тем более, что ему недавно пришлось пережить госпитализацию. В июне народного артиста СССР увезли в больницу с пневмонией, развившейся на фоне бронхита и переутомления.