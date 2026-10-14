Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина попала в реанимацию с сердечной недостаточностью. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

У народной артистки, по данным журналистов, в течение последней недели усиливались одышка и отеки. Скорую вызвали, когда 88-летняя Федосеева-Шукшина начала задыхаться и не смогла самостоятельно ходить. Врачи диагностировали сердечную недостаточность и определили состояние актрисы как среднетяжелое.

В феврале СМИ уже сообщали об экстренной госпитализации Федосеевой-Шукшиной. Однако дочь артистки опровергла эти слухи. Она рассказала, что действительно договаривается о том, чтобы положить мать в больницу на лечение, но в плановом порядке.