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    Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали

    Mash: Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу из-за проблем с сердцем

    Фото: РИА «Новости»

    Актриса Лидия Федосеева-Шукшина попала в реанимацию с сердечной недостаточностью. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

    У народной артистки, по данным журналистов, в течение последней недели усиливались одышка и отеки. Скорую вызвали, когда 88-летняя Федосеева-Шукшина начала задыхаться и не смогла самостоятельно ходить. Врачи диагностировали сердечную недостаточность и определили состояние актрисы как среднетяжелое.

    В феврале СМИ уже сообщали об экстренной госпитализации Федосеевой-Шукшиной. Однако дочь артистки опровергла эти слухи. Она рассказала, что действительно договаривается о том, чтобы положить мать в больницу на лечение, но в плановом порядке.

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