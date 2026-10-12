Тело Кашпировского доставят на Украину

Тело психотерапевта и телеведущего Анатолия Кашпировского доставят на территорию Украины через Турцию и Польшу. Об этом ТАСС рассказал его племянник Юрий Мамаев.

Он уточнил, что сейчас тело Кашпировского находится в Стамбуле. Поздно ночью гроб передадут в Варшаву, а затем отвезут на поезде сначала в Киев, а затем в Винницу.

Кашпировский скончался 3 октября в возрасте 87 лет. Причиной его смерти стало онкологическое заболевание, из-за которого возникла полиорганная недостаточность. С гипнотизером попрощались на Троекуровском кладбище в Москве, сами похороны пройдут на Украине.

Ранее участник проекта «Битва экстрасенсов» и главный редактор журнала Top Magic Никита Турчин высказал мнение, что Кашпировский обладал невероятным талантом работать с публикой. По его словам, гипнотизер прожил уникальную жизнь и смог спасти многих людей благодаря своим способностям.