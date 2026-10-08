Сегодня 05:50 Ненавистный Афоня преследовал его до конца жизни. Народный успех и большое горе Леонида Куравлева Шоу-бизнес

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Леонид Куравлев прошел через трудное детство, чтобы стать по-настоящему народным артистом. Разлука с матерью, затем с отцом, переезды, бедность. Все эти переживания подарили миру актера, блестяще сыгравшего Афоню, Хому Брута и Жоржа Милославского. К концу жизни некогда жизнерадостный артист закрылся в себе, вел жизнь затворника и не общался даже с друзьями. Он ушел из жизни в разгар пандемии, навсегда оставшись в памяти россиян. О его судьбе — в материале 360.ru.

Рожденный в СССР Будущий артист появился на свет в 1936 году на окраине московского района Измайлово в семье слесаря авиазавода «Салют» и парикмахера.

Я из рабочих-крестьян. Окраина Москвы, рабочий люд, хулиганы. Все было окружено бедностью. Леонид Куравлев Народный артист РСФСР

Во время Великой Отечественной войны отца на фронт не забрали благодаря брони от завода. Мать в декабре 1941 года арестовали по обвинению в антисоветской агитации и приговорили к пяти годам исправительно-трудового лагеря. Начало срока она отбывала в Казахстане, где работала на металлургическом заводе. Воспитанием маленького Лени занималась его тетя Надежда. Вернуться к матери будущему артисту удалось только после того, как ее перевели в поселок Зашеек в Мурманской области.

Фото: РИА «Новости»

На побережье озера Имандра Куравлев рос до 15 лет. Только в 1951 году он вместе с матерью вернулся в столицу. Отец артиста сильно переживал разлуку с женой и сыном. С годами эти моральные страдания дали о себе знать серьезным заболеванием, которое закончилось психиатрической лечебницей, где Куравлев-старший прожил до конца своей жизни. Артист никогда не рассказывал о судьбе отца. Как Леонид Куравлев стал артистом Учеба в школе давалась будущей звезде кино очень тяжело, особенно точные науки. После выпуска Куравлев признавался, что даже не знает, какую профессию для себя выбрать. Совет попробовать себя во ВГИКе дала двоюродная сестра. Она пошутила, что там точно не будет нелюбимых физики и математики. Но с первого раза Куравлев поступить не смог и на два года ушел работать в артель «Оптик». Только в 1955 году юношу зачислили на актерский факультет.

Фото: РИА «Новости»

Артист попал на курс Бориса Бибикова и познакомился с однокурсницами — Светланой Дружининой и Софико Чиаурели. По неизвестной причине первые два года Куравлев не мог раскрыть свой актерский потенциал. Руководитель курса даже разводил руками и грозил студенту отчислением, но все же дал молодому человеку шанс. На третьем курсе произошло настоящее чудо, и Куравлев из неуклюжего молодого человека буквально переродился в настоящего артиста. За талантливого студента схватились студенты режиссерского факультета — Андрей Тарковский и Александр Гордон. Они дали ему роль сапера Морозова в своей курсовой работе «Сегодня увольнения не будет». Дружба Куравлева с Шукшиным В профессиональное кино Куравлев попал случайно. Еще с детства он знал, что с пением у него большие проблемы, но практические уроки во ВГИК никто не отменял. Бедный студент старался тренироваться так, чтобы никто не видел.

Фото: РИА «Новости»

В один из таких дней он распевал гаммы в пустой аудитории, как вдруг в помещение ворвалась неизвестная девушка, которая объявила, что он — тот, кто ей нужен. Ею оказалась помощница режиссера Михаила Швейцера, которая пришла во ВГИК искать актера для эпизодической роли матроса в фильме «Мичман Панин».

Интересно Сценарий предусматривал, что у героя нет слуха и пение его ужасно: он исполняет «Боже царя храни!», но делает это с достоинством. Поэтому не умеющий петь Куравлев как нельзя лучше подошел на эту роль.

Появление Куравлева в настоящем кино добавило ему популярности среди студентов. Тогда же на него обратил внимание занимавшийся поисками актера для дипломного фильма «Из Лебяжьего сообщают» Василий Шукшин.

Совместная работа сдружила будущих звезд кино, которые увидели друг в друге родные души. Творческий тандем продолжился и после окончания Куравлевым ВГИКа.

Первая картина — «Живет такой парень» — принесла актеру и режиссеру настоящую славу. Фильм до сих пор называют одной из лучших работ Шукшина и Куравлева. Вторая совместная работа творческого дуэта — «Ваш сын и брат» — снова привлекла огромное количество зрителей.

Фото: РИА «Новости»

Сценарий своего нового фильма «Печки-лавочки» Шукшин писал, понимая, что играть главного героя придется его близкому другу. Но Куравлев внезапно отказался. О причинах говорили разное. По одной из версий, Куравлев убедил Шукшина самому появиться на экране, чтобы сыграть Ивана. Одно известно точно: после этого пути режиссера и актера разошлись окончательно, но в память о былой дружбе сына Куравлев назвал в честь друга — Василием.

Я благодарен всю жизнь Василию Макаровичу, что он запустил меня на очень высокую киноорбиту, с которой я по сей день не слетел. Леонид Куравлев Народный артист РСФСР

После смерти Шукшина актер поддерживал дружеские отношения с его вдовой. Но в начале 90-х во время совместной работы в фильме «Личная жизнь королевы» Куравлев и Федосеева-Шукшина поссорились. Актриса узнала, что гонорар ее партнера по фильму выше, и обиделась так сильно, что больше никогда не разговаривала с Куравлевым. Лучшие фильмы Куравлева Идея экранизации повести Гоголя «Вий» была давней мечтой генерального директора «Мосфильма» Ивана Пырьева. Но из-за большой загруженности приступить к съемкам он не смог, поэтому передал работу двум студентам Высших режиссерских курсов — Константину Ершову и Георгию Кропачеву.

Фото: РИА «Новости»

Молодые кинематографисты сами подбирали актеров и пригласили Куравлева сыграть Хому. Закончить работу Ершов и Кропачев не смогли. Натурные съемки оказались настолько реалистичными, что большую часть картины переснимал советский киносказочник Александр Птушко.

Во время съемок в храме Куравлев буквально спас от смерти Наталью Варлей. Актриса выпала из летающего гроба и могла разбиться, падая с высоты трех метров, но он успел подхватить ее на руки.

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Засветился Куравлев и в культовых «Семнадцати мгновениях весны». Ему досталась роль оберштурмбанфюрера СС Курта Айсмана. Добрые глаза актера никак не соответствовали сценическому образу, поэтому режиссер Татьяна Лиознова пошла на хитрость — надела Куравлеву черную повязку. Этой детали не было в первоисточнике Юлиана Семенова, но она прекрасно вписалась в сюжет и стала своеобразной изюминкой.

Фото: РИА «Новости»

В 1985 году на экраны вышел фильм «Самая обаятельная и привлекательная». Куравлев сыграл Мишу Дятлова, женатого, но ветреного коллегу. Картина пользовалась огромной популярностью. Почему Куравлев не любил «Афоню» Вышедшая на экраны в 1968 году картина стала лидером советского кинопроката, а Куравлев превратился в одного из самых снимаемых актеров. Он играл шутников, жуликов, дельцов и мошенников. Фразы Жоржа Милославского из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» стали афоризмами, но свой самый народный образ — слесаря-сантехника Афоню Борщева — актер так и не полюбил.

По сей день кричат в спину: «Афоня, дай рубль». Раздражает, честно говоря. Ну какой я Афоня? У меня 250 ролей… А вот Афоня свой в доску. Мерзавец ведь, а любят. Леонид Куравлев Народный артист РСФСР

Актер всегда был очень правильным и считал, что нужно жить по совести. Во время съемок картины в постельной сцене с актрисой Евгенией Симоновой Куравлев наотрез отказался раздеваться. Никакие уговоры и аргументы режиссера Георгия Данелии, что трусы можно оставить, эффекта не возымели. Куравлев снялся в эпизоде в спортивных штанах, прикрытых одеялом, и белой майке.

Фото: РИА «Новости»

Тем не менее зрителям герой Куравлева пришелся по душе. В Ярославле даже установили памятник героям фильма «Афоня» — сантехнику Борщову и штукатуру Коле. Местные жители настояли на том, чтобы назвать в честь актера переулок. Личная жизнь Леонида Куравлева Свою будущую супругу Нину актер встретил на катке, когда учился в школе. Юная семиклассница сначала не приняла его ухаживаний, но Куравлев добился своего. Они поженились в 1960 году, когда он выпустился из ВГИКа. Жена актера окончила факультет иностранных языков и работала учителем английского, а после доросла до директора школы. Пара прожила вместе 52 года и ни разу не попадала в скандалы. Знакомые говорили, что он просто боготворил жену, поэтому ее уход из жизни в 2012 году из-за внезапной остановки сердца глубоко переживал.

Фото: РИА «Новости»

«На первом месте у меня семья. Я семьянин. Семья — моя опора в жизни. Если нет семьи, детей, то какой же смысл», — говорил Куравлев в поздних интервью. Супруги воспитывали двоих детей. Старшая дочь — Екатерина — планировала пойти по стопам отца и даже окончила Высшее театральное училище имени Щукина. Но после нескольких ролей в кино оставила актерскую профессию и получила диплом психотерапевта. Сын Василий также не захотел становиться актером. После школы он окончил Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, где стал преподавать после получения диплома. Отцу он подарил трех внуков, с которыми актер проводил практически все свое свободное время.

Фото: РИА «Новости»

«Дети мне подарили троих внуков. Сейчас в них мое счастье. Я не хожу на какие-то мероприятия, светские приемы, не вижу в них смысла. Мне интереснее заниматься с внуками. Живу все больше их заботами», — говорил актер. Последние годы жизни Куравлева После смерти жены Куравлев ушел в настоящее затворничество. Он перестал сниматься и практически не давал интервью. Журналистов он не жаловал и ранее, но теперь отказался общаться даже с близкими: художник Никас Сафронов жаловался, что не виделся с ним полтора года.

Он все время думал о смерти и думает, потому что ушла жена его любимая. Никас Сафронов Художник

Более того, Куравлев даже выбрал место на Троекуровском кладбище и заранее набил свое имя на надгробии. Он составил завещание, по которому имущество стоимостью около 100 миллионов рублей досталось детям. Сын и дочь унаследовали пятикомнатную квартиру в доме на набережной и дачу. В 2021 году дети, опасаясь за депрессивное состояние отца, перевезли его в частный пансионат. Сотрудники организации вспоминали, что сначала актер даже обрадовался смене обстановки, но через некоторое время депрессия вернулась. К тому же актер мучился от приступов гипотонии. Из-за низкого давления приходилось вызывать скорую помощь, но раз за разом Куравлев отказывался от госпитализации. Затем началась пандемия. В начале января 2022 года актера срочно отправили в главный ковидный госпиталь Москвы — больницу в Коммунарке. Коронавирус поразил легкие, и он уже еле дышал. К инфекции добавилась бактериальная пневмония.

Фото: РИА «Новости»

«Я думала, что он выкарабкается, еще поживет пару лет хотя бы. Но видите, как случилось», — рассказала журналистам актриса Лариса Лужина. Врачи сообщили, что сделать ничего не смогут, и рекомендовали перевести актера в хоспис, чтобы он получил должный уход. Сердце Куравлева остановилось навсегда 30 января. Как и завещал артист, его похоронили рядом с супругой. Из-за подозрений на ковид дочь не смогла присутствовать на похоронах. Панихида по настоянию семьи прошла в закрытом формате.