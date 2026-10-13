С театра Кадышевой взыскали 100 тысяч рублей по иску РАО за задержку отчетности

Суд в Москве удовлетворил иск Российского авторского общества (РАО), постановив взыскать с Национального театра народной музыки и песни «Золотое кольцо» народной артистки России Надежды Кадышевой 100 тысяч рублей за задержку отчетности. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Суд в полном объеме удовлетворил исковые требования РАО о взыскании неустойки за непредставление отчетных документов по соглашению от 30 декабря 2005 года. Встречный иск театра, требующий признать договор незаключенным, вернули без рассмотрения по существу.

Как отметили в пресс-службе РАО, театр как организатор мероприятий должен в течение 10 календарных дней по завершении каждого квартала передавать обществу данные о суммах валового сбора от реализации билетов, а также информацию об исполненных произведениях и их авторах.

«Золотое кольцо» не выполнило эту обязанность за четвертый квартал 2023 года по двум мероприятиям. За это установлена неустойка в 100 рублей за день просрочки.